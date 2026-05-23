Axios: США та Іран наблизилися до угоди про завершення війни

Джерело видання каже про “один із найсильніших сигналів” за час цієї війни, що конфлікт може наближатися до завершення.

Адміністрація президента США Дональда Трампа та Іран наблизилися до угоди про завершення війни, а основні розбіжності між сторонами стосуються лише формулювань окремих пунктів. Про це Axios повідомив американський посадовець, обізнаний із перебігом переговорів.

За словами співрозмовника видання, це один із найсильніших сигналів за майже три місяці війни, що конфлікт може наближатися до завершення. Водночас остаточного рішення ще немає, а Трамп усе ще може відмовитися від угоди та наказати завдати нових ударів по Ірану.

Axios зазначає, що раніше Трамп і його команда вже кілька разів вважали, що домовленість майже досягнута, однак переговори зривалися.

У суботу Трамп провів телефонну розмову з лідерами Саудівської Аравії, ОАЕ, Катару, Єгипету, Туреччини та Пакистану. За даними джерела Axios, кілька лідерів закликали президента США погодитися на угоду.

Також Трамп має поговорити з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу.

Через обговорення можливої угоди віцепрезидента США Джей Ді Венса та главу Пентагону Піта Гегсета терміново викликали до Вашингтона на нараду.

Раніше в суботу Трамп заявив Axios, що зустрінеться зі своїми перемовниками для обговорення останньої пропозиції Ірану, а вже до неділі може вирішити, чи відновлювати бойові дії.

“Шанси — десь 50 на 50: або ми укладемо хорошу угоду, або ж “рознесемо їх до біса”, — сказав Трамп.

Ключову роль у переговорах, за даними Axios, відіграє Пакистан. Пакистанський фельдмаршал Асим Мунір, який виступає посередником між сторонами, у суботу залишив Тегеран після зустрічей із керівництвом Ірану.

Остаточної домовленості поки не досягли, однак у Пакистані заявили про “обнадійливий прогрес на шляху до фінального взаєморозуміння”.

Новий проєкт угоди, який Трамп має розглянути в суботу, став результатом переговорів між Іраном і Пакистаном.

У МЗС Ірану також заявили, що Тегеран і Вашингтон перебувають на фінальному етапі обговорення меморандуму про завершення війни. За словами представника іранського зовнішньополітичного відомства, документ також передбачає поступове відкриття Ормузької протоки, зняття американської блокади та розмороження іранських активів.

Після цього сторони планують провести ще 30–60 днів переговорів щодо деталей угоди.