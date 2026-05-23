У Китаї стався вибух газу на вугільній шахті. Загинули щонайменше 82 людини

Ще 123 людини доправили до лікарень. Це найбільша аварія в китайській гірничій галузі за останні 17 років.

У Китаї внаслідок вибуху газу на вугільній шахті в провінції Шаньсі загинули щонайменше 82 людини, передає The Guardian.

Вибух стався ввечері у п’ятницю, 22 травня, на шахті «Люйшеньюй» в окрузі Ціньюань, коли під землею перебували 247 працівників. За даними державного агентства Xinhua, спочатку спрацював датчик чадного газу.

Ще 123 людини доправили до лікарень, четверо з них перебувають у тяжкому стані. До рятувальної операції залучили 755 рятувальників і медиків.

Реклама

Один із постраждалих розповів державному телеканалу CCTV, що перед вибухом побачив «клуб диму», відчув запах сірки та бачив, як люди почали задихатися.

Попереднє розслідування показало, що компанія-оператор шахти допустила «серйозні незаконні порушення». Щонайменше одну відповідальну особу вже затримали.

Голова КНР Сі Цзіньпін закликав владу «не шкодувати зусиль» для порятунку людей і наказав провести розслідування причин аварії та встановити винних.

Шахта «Люйшеньюй» ще у 2024 році потрапила до списку об’єктів із «серйозними ризиками безпеки» через високий рівень газу. Провінція Шаньсі є головним центром вуглевидобутку в Китаї та забезпечує майже третину видобутку вугілля в країні.