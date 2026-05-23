На сході Латвії дрон упав в озеро і вибухнув

Сьогодні вранці до Латвії залетів безпілотник, він упав в озеро Дрідзіс у Краславському краї та під час контакту з водою вибухнув.

Про це повідомила латвійська поліція.

Про дрон повідомили місцеві жителі близько 8:00 ранку. За даними Astra, місце падіння безпілотника розташоване за 20 км від кордону з Білоруссю і за 50 км від кордону з Росією.

Унаслідок інциденту ніхто не постраждав. Співробітники поліції виявили уламки безпілотного літального апарата.

У Національних збройних силах Латвії агентству LETA повідомили, що датчики не зафіксували наближення дрона, тому місцевим жителям не надсилали сповіщення.

Нагадаємо, що 17 травня Національні збройні сили Латвії піднімали бойову авіацію через проліт невідомого дрона. Він перетнув повітряний простір країни, після чого залишив його.

19 травня у деяких регіонах Латвії оголошували попередження через безпілотник.