Дрони СБУ уразили одне з важливих російських воєнних підприємств у Пермській області РФ за 1700 км. від кордону України. Ідеться про хімпідприємство "Метафракс Кемікалс".
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
"Вдячний Службі безпеки України за ураження одного з важливих російських воєнних підприємств. Дистанція від нашого кордону – 1700 кілометрів, це Пермський край. "Метафракс Кемікалс" – важлива частина російської хімічної індустрії", – зазначає глава держави.
Продукція підприємства забезпечує десятки інших російських воєнних виробництв – авіатехніка та дрони, ракетні двигуни, вибухові речовини.
Тепер виробничий процес на підприємстві зупинений.
- Раніше повідомлялося, що БпЛА уразили підприємство "Метафракс Кемікалс", яке спеціалізується на виробництві аміаку, карбаміду та меламіну. Його добова потужність становить близько 900 тонн аміаку та понад 1600 тонн карбаміду.