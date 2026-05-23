Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
СБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
ВідеоСБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
ГоловнаСуспільствоВійна

СБУ атакували одне з важливих російських воєнних хімпідприємств "Метафракс Кемікалс"

Дрони вдарили по російському підприємству у Пермському краї за 1700 кілометрів від кордону.

СБУ атакували одне з важливих російських воєнних хімпідприємств "Метафракс Кемікалс"
Наслідки атаки у Пермі
Фото: Соцмережі

Дрони СБУ уразили одне з важливих російських воєнних підприємств у Пермській області РФ за 1700 км. від кордону України. Ідеться про хімпідприємство "Метафракс Кемікалс". 

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Вдячний Службі безпеки України за ураження одного з важливих російських воєнних підприємств. Дистанція від нашого кордону – 1700 кілометрів, це Пермський край. "Метафракс Кемікалс" – важлива частина російської хімічної індустрії", – зазначає глава держави. 

Продукція підприємства забезпечує десятки інших російських воєнних виробництв – авіатехніка та дрони, ракетні двигуни, вибухові речовини. 

Тепер виробничий процес на підприємстві зупинений. 

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies