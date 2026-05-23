Дрони вдарили по російському підприємству у Пермському краї за 1700 кілометрів від кордону.

Дрони СБУ уразили одне з важливих російських воєнних підприємств у Пермській області РФ за 1700 км. від кордону України. Ідеться про хімпідприємство "Метафракс Кемікалс".

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Вдячний Службі безпеки України за ураження одного з важливих російських воєнних підприємств. Дистанція від нашого кордону – 1700 кілометрів, це Пермський край. "Метафракс Кемікалс" – важлива частина російської хімічної індустрії", – зазначає глава держави.

Продукція підприємства забезпечує десятки інших російських воєнних виробництв – авіатехніка та дрони, ракетні двигуни, вибухові речовини.

Тепер виробничий процес на підприємстві зупинений.