На Чернігівщині російський дрон атакував авто поліції, троє поліцейських постраждали

У Новгород-Сіверському на Чернігівщині ворожий дрон атакував авто поліції, унаслідок атаки постраждали троє поліцейських.
Про це повідомляє поліція Чернігівської області.
"Сьогодні близько 11-ї години у м.Новгород-Сіверський росіяни поцілили з дрона по службовому автомобілю поліцейських, які здійснювали патрулювання міста", – ідеться у повідомленні.
Внаслідок ворожого удару троє співробітників групи реагування патрульної поліції Новгород-Сіверського райвідділу зазнали травм. Службовий автомобіль пошкоджено.
Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини).
- Уранці 23 травня російський дрон здійснив атаку по траурній колоні на околиці міста Суми. Є постраждалі.