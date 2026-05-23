Суспільство / Війна

На Чернігівщині російський дрон атакував авто поліції, троє поліцейських постраждали

наслідки російської атаки
Фото: поліція Чернігівської області

У Новгород-Сіверському на Чернігівщині ворожий дрон атакував авто поліції, унаслідок атаки постраждали троє поліцейських.

Про це повідомляє поліція Чернігівської області.

"Сьогодні близько 11-ї години у м.Новгород-Сіверський росіяни поцілили з дрона по службовому автомобілю поліцейських, які здійснювали патрулювання міста", – ідеться у повідомленні. 

Внаслідок ворожого удару троє співробітників групи реагування патрульної поліції Новгород-Сіверського райвідділу зазнали травм. Службовий автомобіль пошкоджено. 

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини).

