СЗРУ: війна проти України перевела приватний бізнес Росії в режим виживання

Різке падіння реєстрацій і тиск на МСП.

Фото: СЗРУ

Приватний сектор економіки РФ продовжує стрімко втрачати стійкість на тлі війни проти України та зростаючого економічного тиску.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

У першому кварталі 2026 року кількість нових зареєстрованих компаній у РФ скоротилася на 26,8% у річному вимірі. За оцінками, кожен п’ятий підприємець оцінює свої шанси на виживання на рівні 30% і нижче, а в середньостроковій перспективі може припинити діяльність до третини малого та середнього бізнесу.

Однією з ключових проблем для бізнесу залишається різке зростання взаємної заборгованості. Обсяг боргів покупців і замовників перед підприємцями навесні вперше перевищив 8 трлн рублів, що свідчить про масштабне фінансове виснаження економіки.

Додатковим фактором тиску стали високі кредитні ставки – 25–30% річних. За умов середньої рентабельності малого бізнесу на рівні 10–15% це фактично блокує інвестиційну активність, змушуючи підприємців відмовлятися від розвитку або переводити кошти в депозити.

Особливо помітне погіршення ситуації спостерігається в аграрній галузі. Рентабельність сільського господарства у РФ знизилася з 23% до повномасштабної війни до 15% у 2025 році.

У тому ж році агросектор, виробивши продукції на понад 10,63 трлн рублів, зазнав рекордних збитків – понад 100 млрд рублів. Щороку з ринку виходять 6–7 тисяч фермерських господарств, що свідчить про структурну кризу галузі.

Додатковий удар по малому бізнесу завдала податкова реформа. Зниження порогу для сплати ПДВ до 15 млн рублів обігу та звуження патентної системи фактично обмежили можливості зростання для середніх підприємців.

У результаті, за оцінками, бізнес дедалі частіше переходить у тіньовий сектор, дробиться або змінює структуру діяльності. За даними податкових органів, у 2025 році кількість нових компаній скоротилася ще на 20%, а близько 75% малих і середніх підприємств не мають ресурсів для розвитку.

Окремим викликом для економіки став кадровий дефіцит, спричинений мобілізацією, еміграцією та посиленням міграційної політики. У низці регіонів ситуація залишається критичною: лише з Бєлгородської області, за оцінками, виїхали понад 80 тисяч працездатних осіб.

У розвідці відзначають, що в умовах війни переваги отримують переважно державні корпорації, банки та компанії, пов’язані з оборонним сектором. Натомість малий і середній бізнес стикається зі зростанням витрат, падінням попиту та жорстким регулюванням.

