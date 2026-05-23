Прикордонники підрозділу РУБпАК "Прайм" 5 прикордонного загону знищили низку ворожих об'єктів на Північно-Слобожанському напрямку.

Про це повідомила Державна прикордонна служба.

Оператори БпЛА виявили та знищили ворожий польовий склад БК, танк, БТР, гармату Д-30, автівку, взводний опорний пункт, бліндаж та укриття противника.

Окрім цього, окупанти понесли втрати й в живій силі.

Північно-Слобожанський напрямок охоплює прикордонні райони Сумської області.

Раніше також повідомлялося, що оператори 413 полку СБС "Рейд" уразили низку об'єктів телекомунікаційної інфраструктури противника на значній відстані від лінії бойового зіткнення. Удари завдано в Мелітополі, Верхньому Токмаку та Зачатівці.