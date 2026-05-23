За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
СБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
​Прикордонники знищили ворожий склад, танк, БТР, гармату, автівку та укриття на Північно-Слобожанському напрямку

Окупанти також зазнали втрат у живій силі.

Фото: Скриншот відео

Прикордонники підрозділу РУБпАК "Прайм" 5 прикордонного загону знищили низку ворожих об'єктів на Північно-Слобожанському напрямку.

Про це повідомила Державна прикордонна служба

Оператори БпЛА виявили та знищили ворожий польовий склад БК, танк, БТР, гармату Д-30, автівку, взводний опорний пункт, бліндаж та укриття противника. 

Окрім цього, окупанти понесли втрати й в живій силі.

Північно-Слобожанський напрямок охоплює прикордонні райони Сумської області. 

Раніше також повідомлялося, що оператори 413 полку СБС "Рейд" уразили низку об'єктів телекомунікаційної інфраструктури противника на значній відстані від лінії бойового зіткнення.  Удари завдано в Мелітополі, Верхньому Токмаку та Зачатівці.

