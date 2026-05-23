Росіяни атакували Балаклію Харківської області

Російські війська вдарили безпілотниками по Балаклії на Харківщині. Відомо про постраждалих.

Про це повідомив міський голова Віталій Карабанов.

"Прямо зараз ворог завдав удару по місту Балаклія. На місце події виїхали всі відповідні служби. Інформація щодо наслідків з’ясовується", – повідомив він.

Карабанов повідомив Суспільному, що унаслідок атаки троє людей зазнали поранень.

Для атаки по Балаклії росіяни застосували, попередньо, два безпілотники.