NYT: США майже повністю виключили Ізраїль із переговорів з Іраном

Роль Ізраїлю в ухваленні рішень суттєво зменшилася.

Сполучені Штати майже повністю усунули Ізраїль від переговорного процесу з Іраном, повідомляє The New York Times із посиланням на двох ізраїльських оборонних чиновників.

За словами співрозмовників видання, ізраїльська сторона не брала участі в ключових обговореннях перед оголошенням перемир’я та фактично дізнавалася про перебіг перемовин між Вашингтоном і Тегераном через дипломатичні канали в регіоні, а також завдяки власним розвідувальним можливостям.

У матеріалі зазначається, що ще перед початком війни проти іранського режиму на початку цього року прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу перебував у тісній координації з президентом США Дональдом Трампом і активно долучався до обговорень у Ситуаційній кімнаті Білого дому.

Однак тепер, за інформацією джерел NYT, роль Ізраїлю в ухваленні рішень суттєво зменшилася.

"Відсторонення з “кабіни пілотів” до “економкласу” може мати потенційно значні наслідки для Ізраїлю", – пише видання.

Така зміна підходу може свідчити про прагнення адміністрації Трампа самостійно контролювати переговорний процес з Іраном та уникати додаткової ескалації на Близькому Сході.

