Датчики зафіксували загрозу незадовго до полудня. 

У деяких регіонах Латвії оголосили попередження про дрон
У Латвію з Росії залетіли 2 БпЛА, ілюстративне фото
Сьогодні, 19 травня, у деяких регіонах Латвії оголосили попередження через безпілотник. 

Як пише Delfi, у Краславському, Прейльському, Лудзенському та Резекненському краях, а згодом у Мадонському, Цесиському, Гулбенському, Смілтенському та Валмієрському краях оголосили про можливу загрозу в повітряному просторі.

Жителям цих регіонів розіслали повідомлення системи стільникового оповіщення.

Згодом Національні збройні сили (НВС) повідомили, що один безпілотник залетів на територію Прейльського краю.У повітря підняли винищувачі місії НАТО з патрулювання повітряного простору.

Полковник НВС Маріс Тутінс у програмі Латвійського радіо Pusdiena заявив, що, найімовірніше, до Латвії залетів один дрон, який знаходиться у Прейльському краї. Він пояснив, що датчики зафіксували загрозу незадовго до полудня. 

Речник міністерства закордонних справ Георгій Тихий у дописі в X наголосив, що заяви Москви про дозвіл на використання Україною латвійського повітряного простору для ударів є брехливими. 

"Україна не використовує територію чи повітряний простір Латвії у своїх операціях проти Росії і не має наміру цього робити", – сказав він. 

