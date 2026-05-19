У деяких регіонах Латвії оголосили попередження про дрон

Сьогодні, 19 травня, у деяких регіонах Латвії оголосили попередження через безпілотник.

Як пише Delfi, у Краславському, Прейльському, Лудзенському та Резекненському краях, а згодом у Мадонському, Цесиському, Гулбенському, Смілтенському та Валмієрському краях оголосили про можливу загрозу в повітряному просторі.

Жителям цих регіонів розіслали повідомлення системи стільникового оповіщення.

Згодом Національні збройні сили (НВС) повідомили, що один безпілотник залетів на територію Прейльського краю.У повітря підняли винищувачі місії НАТО з патрулювання повітряного простору.

Полковник НВС Маріс Тутінс у програмі Латвійського радіо Pusdiena заявив, що, найімовірніше, до Латвії залетів один дрон, який знаходиться у Прейльському краї. Він пояснив, що датчики зафіксували загрозу незадовго до полудня.

Речник міністерства закордонних справ Георгій Тихий у дописі в X наголосив, що заяви Москви про дозвіл на використання Україною латвійського повітряного простору для ударів є брехливими.

"Україна не використовує територію чи повітряний простір Латвії у своїх операціях проти Росії і не має наміру цього робити", – сказав він.

There is no truth in Moscow’s latest set of falsehoods accusing Ukraine of preparing attacks against Russia from the territory of Latvia. We officially refute them.



Ukraine does not use the territory or airspace of Latvia in its operations against Russia and does not intend to… — Heorhii Tykhyi (@SpoxUkraineMFA) May 19, 2026