У деяких регіонах Латвії оголосили попередження про дрон

Сьогодні, 19 травня, у деяких регіонах Латвії оголосили попередження через безпілотник.
Як пише Delfi, у Краславському, Прейльському, Лудзенському та Резекненському краях, а згодом у Мадонському, Цесиському, Гулбенському, Смілтенському та Валмієрському краях оголосили про можливу загрозу в повітряному просторі.
Жителям цих регіонів розіслали повідомлення системи стільникового оповіщення.
Згодом Національні збройні сили (НВС) повідомили, що один безпілотник залетів на територію Прейльського краю.У повітря підняли винищувачі місії НАТО з патрулювання повітряного простору.
Полковник НВС Маріс Тутінс у програмі Латвійського радіо Pusdiena заявив, що, найімовірніше, до Латвії залетів один дрон, який знаходиться у Прейльському краї. Він пояснив, що датчики зафіксували загрозу незадовго до полудня.
Речник міністерства закордонних справ Георгій Тихий у дописі в X наголосив, що заяви Москви про дозвіл на використання Україною латвійського повітряного простору для ударів є брехливими.
"Україна не використовує територію чи повітряний простір Латвії у своїх операціях проти Росії і не має наміру цього робити", – сказав він.
There is no truth in Moscow’s latest set of falsehoods accusing Ukraine of preparing attacks against Russia from the territory of Latvia. We officially refute them.— Heorhii Tykhyi (@SpoxUkraineMFA) May 19, 2026
Ukraine does not use the territory or airspace of Latvia in its operations against Russia and does not intend to…
- В Естонії близько 12 години сьогодні винищувач місії НАТО збив дрон над озером Виртс'явр.