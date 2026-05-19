Світ

Щонайменше 131 людина померла через спалах Еболи в ДР Конго

ВООЗ оголосила міжнародну надзвичайну ситуацію через спалах нинішнього штаму Еболи.

Медсетра у ДР Конго (ілюстративне фото)
Фото: EPA/UPG

У Демократичній Республіці Конго зафіксували щонайменше 131 смерть внаслідок спалаху хвороби, спричиненої новим штамом вірусу Ебола, при цьому підозрюють понад 513 випадків зараження, передає BBC News із посиданням на місцевих чиновників.

Речник уряду ДР Конго заявив, що випадки захворювання тепер фіксують на ширшій території.

Також в Уганді підтверджено два випадки зараження та одну смерть.

Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила міжнародну надзвичайну ситуацію через спалах нинішнього штаму Еболи – Бундібугйо.

На тлі поширення смертельного спалаху уряд ДР Конго намагається заспокоїти населення, заявляючи, що групи реагування активно відстежують та перевіряють підозрювані випадки інфекції, і що причин для паніки немає.

Втім, занепокоєння зростає, оскільки нові випадки виявили у Ньякунде в провінції Ітурі, Бутембо у Північному Ківу та в місті Гома.

Серед підтверджених випадків — американський лікар Пітер Стаффорд у ДР Конго.

За словами співрозмовників CBS News, лікаря доставлять до Німеччина для лікування.

У Центрі з контролю та профілактики захворювань США заявили, що ризик поширення хвороби для Штатів залишається низьким, однак влада запроваджує додатковий контроль для мандрівників із ДР Конго, Уганди та Південного Судану.

