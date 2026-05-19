Президент Куби застеріг США від вторгнення обіцянкою "кривавої бійні"

Після Ірану у Білому домі хочуть розібратися з Островом Свободи.

На тлі запровадження санкцій Вашингтоном проти кубинських урядовців президент країни Мігель Діаз-Канель попередив про неприпустимість воєнний дій з боку Сполучених Штатів.

Як пише CNN, очільник комуністичної держави переконує, що війна США та Куби призведе до "кривавої бійні з наслідками, які ніхто не здатен передбачити". Він також запевнив, що острівна держава не має агресивних намірів щодо Америки.

При цьому Діаз-Канель вважає, що США вже застосували проти Куби "багаторівневу агресію" шляхом торговельної блокади, яка призвела до небаченої в історії країни енергетичної кризи та масових блекаутів. Президент наголосив на праві Куби в разі ескалації скористатися своїм правом на оборону.

У Вашингтоні готуються оголосити проти колишнього керівника Куби Рауля Кастро кримінальне звинувачення, що може стати приводом для проведення воєнної операції на кшталт тієї, яку Дональд Трамп ініціював у Венесуелі.