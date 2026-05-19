Заступник держсекретаря США Крістофер Ландау доручив високопосадовцям Державного департаменту сприяти оформленню та схваленню візи для колишнього польського міністра юстиції Збігнєва Зьобро, який перебував у розшуку. Це дозволило йому виїхати з Угорщини до США. Про це агенцію Reuters повідомили троє джерел, знайомих із ситуацією.

Журналістам не вдалося зв’язатися із Зьобро у США. Його адвокат у Польщі, Бартош Левандовський, заявив, що передасть йому запитання від медіа, однак відповіді не надійшло.

Колишній прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан надав Зьобро притулок у січні. Варшава сподівалася, що після поразки Орбана на виборах у квітні від проєвропейського суперника Петера Мадяра Зьобро повернуть до Польщі. Мадяр заявляв, що екстрадує його у свій перший день на посаді.

Натомість Ландау доручив керівництву консульського бюро Держдепартаменту у Вашингтоні дати вказівку посольству США в Будапешті видати Зьобро візу. За словами одного з джерел, це була журналістська віза. Завдяки втручанню Ландау колишній міністр юстиції зміг отримати візу ще до інавгурації Мадяра 9 травня.

Співрозмовники Reuters не знають про будь-яку участь президента США Дональда Трампа у цьому рішенні, і агентству не вдалося встановити, яку роль, якщо така була, відіграв держсекретар США Марко Рубіо. За словами четвертого джерела, знайомого з ситуацією, Ландау дізнався про справу Зьобро цієї весни від посла США в Польщі Тома Роуза і вважав колишнього міністра людиною, яку переслідують несправедливо.

Даючи вказівку видати візу, другий за рангом дипломат США обґрунтував терміновість питання тим, що воно нібито є «питанням національної безпеки». Reuters не змогло з’ясувати, чому справу класифікували саме так. Ландау відмовився коментувати ситуцію.

Адміністрація Трампа заявляє, що європейські консерватори часто стають жертвами «lawfare». Цей термін прихильники руху MAGA використовують для опису, на їхню думку, неправомірного використання судової системи проти політичних опонентів. Критики у США висувають схожі звинувачення і щодо самого Трампа, стверджуючи, що його адміністрація використовує прокурорські повноваження для переслідування опонентів.

55-річний Зьобро є автором судових реформ, які, за оцінкою ЄС, послабили незалежність польської судової системи за правління PiS. Його звинувачують у неправомірному використанні коштів Фонду справедливості, створеного для допомоги жертвам злочинів, зокрема для закупівлі шпигунської системи Pegasus, яку нібито використовували проти внутрішніх політичних опонентів.

Програма Pegasus здатна перетворювати мобільний телефон на інструмент стеження та використовувалася різними урядами проти опозиційних діячів і журналістів.

Минулого тижня речник польського МЗС повідомив Reuters, що Варшава звернеться до Вашингтона та Будапешта із запитом надати «юридичне та фактичне обґрунтування», на підставі якого Зьобро зміг залишити Угорщину. Польський уряд уже анулював його паспорт.

10 травня телеканал TV Republika оголосив, що Зіобро почав працювати телевізійним коментатором.