Біля Білого дому сталася стрілянина: нападника ліквідували

У суботу ввечері біля Білого дому невідомий відкрив вогонь по співробітниках Секретної служби США. Унаслідок перестрілки нападник загинув, також поранення отримав випадковий перехожий.

Про це повідомляють CNN та Секретна служба США.

Інцидент стався близько 18:00 за місцевим часом. За попередньою інформацією, озброєний чоловік підійшов до КПП біля Білого дому та відкрив стрілянину по офіцерах охорони. Співробітники Секретної служби відкрили вогонь у відповідь.

Нападника госпіталізували з пораненнями, однак згодом він помер у лікарні.

Під час стрілянини також постраждав випадковий перехожий. Наразі він перебуває у критичному стані.

Правоохоронці поки не встановили, чи поранила його куля нападника, чи він постраждав унаслідок вогню у відповідь.

У Секретній службі повідомили, що жоден із офіцерів не постраждав. Президент США Дональд Трамп на момент інциденту перебував у резиденції та не зазнав ушкоджень.

Після стрілянини в Білому домі терміново запровадили режим локдауну. Журналістів, які перебували на території Північної галявини, евакуювали до пресцентру та наказали залишатися всередині. Озброєні агенти Секретної служби перекрили територію навколо резиденції.

Директор ФБР Кеш Патель підтвердив, що агенти прибули на місце для підтримки Секретної служби. Наразі слідчі встановлюють мотиви нападника та всі обставини події.

Це вже другий випадок за місяць стрілянини біля Білого дому. 5 травня Секретна служба США повідомила про стрілянину біля Національної алеї у Вашингтоні, на відстані близько милі від Білого дому.