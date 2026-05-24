Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
СБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
ВідеоСБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
ГоловнаСвіт

Біля Білого дому сталася стрілянина: нападника ліквідували

Поранення також отримав випадковий перехожий.

Біля Білого дому сталася стрілянина: нападника ліквідували
Білий дім
Фото: EPA/UPG

У суботу ввечері біля Білого дому невідомий відкрив вогонь по співробітниках Секретної служби США. Унаслідок перестрілки нападник загинув, також поранення отримав випадковий перехожий. 

Про це повідомляють CNN та Секретна служба США.

Інцидент стався близько 18:00 за місцевим часом. За попередньою інформацією, озброєний чоловік підійшов до КПП біля Білого дому та відкрив стрілянину по офіцерах охорони. Співробітники Секретної служби відкрили вогонь у відповідь.

Реклама

Нападника госпіталізували з пораненнями, однак згодом він помер у лікарні.

Під час стрілянини також постраждав випадковий перехожий. Наразі він перебуває у критичному стані. 

Правоохоронці поки не встановили, чи поранила його куля нападника, чи він постраждав унаслідок вогню у відповідь.

У Секретній службі повідомили, що жоден із офіцерів не постраждав. Президент США Дональд Трамп на момент інциденту перебував у резиденції та не зазнав ушкоджень.

Після стрілянини в Білому домі терміново запровадили режим локдауну. Журналістів, які перебували на території Північної галявини, евакуювали до пресцентру та наказали залишатися всередині. Озброєні агенти Секретної служби перекрили територію навколо резиденції.

Директор ФБР Кеш Патель підтвердив, що агенти прибули на місце для підтримки Секретної служби. Наразі слідчі встановлюють мотиви нападника та всі обставини події.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies