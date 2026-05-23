Трамп: угоду щодо миру з Іраном здебільшого вже узгоджено

Президент США Дональд Трамп заявив, що угоду щодо миру з Іраном здебільшого вже узгоджено. Про це він написав у соцмережі TruthSocial.
За словами Трампа, він щойно завершив переговори з лідерами Саудівської Аравії, ОАЕ, Катару, Пакистану, Туреччини, Єгипту, Йорданії та Бахрейну щодо Ірану та “меморандуму про взаєморозуміння, пов’язаного з миром”.
“Угоду здебільшого вже узгоджено, вона очікує на остаточне завершення між Сполученими Штатами Америки, Ісламською Республікою Іран та різними іншими країнами, переліченими вище. Окремо я також провів розмову з прем’єр-міністром Ізраїлю Бібі Нетаньягу, яка також пройшла дуже добре”, – написав Трамп.
Він додав, що наразі обговорюються фінальні аспекти та деталі угоди, і про них буде оголошено найближчим часом. Окрім багатьох інших елементів угоди, за словами президента США, буде відкрито Ормузьку протоку.
- Нещодавно видання Axios повідомило, що США та Іран наблизилися до угоди про завершення війни. Джерело видання каже про “один із найсильніших сигналів” за час цієї війни, що конфлікт може наближатися до завершення.