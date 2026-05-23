Трамп: угоду щодо миру з Іраном здебільшого вже узгоджено

Президент США Дональд Трамп заявив, що угоду щодо миру з Іраном здебільшого вже узгоджено. Про це він написав у соцмережі TruthSocial.

За словами Трампа, він щойно завершив переговори з лідерами Саудівської Аравії, ОАЕ, Катару, Пакистану, Туреччини, Єгипту, Йорданії та Бахрейну щодо Ірану та “меморандуму про взаєморозуміння, пов’язаного з миром”.

“Угоду здебільшого вже узгоджено, вона очікує на остаточне завершення між Сполученими Штатами Америки, Ісламською Республікою Іран та різними іншими країнами, переліченими вище. Окремо я також провів розмову з прем’єр-міністром Ізраїлю Бібі Нетаньягу, яка також пройшла дуже добре”, – написав Трамп.

Він додав, що наразі обговорюються фінальні аспекти та деталі угоди, і про них буде оголошено найближчим часом. Окрім багатьох інших елементів угоди, за словами президента США, буде відкрито Ормузьку протоку.