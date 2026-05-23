Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
СБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
ВідеоСБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
ГоловнаПолітика

Трамп: угоду щодо миру з Іраном здебільшого вже узгоджено

Президент зазначив, що наразі обговорюються фінальні аспекти та деталі угоди, і про них буде оголошено найближчим часом. Серед іншого, йдеться про відкриття Ормузької протоки.

Трамп: угоду щодо миру з Іраном здебільшого вже узгоджено
Президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп заявив, що угоду щодо миру з Іраном здебільшого вже узгоджено. Про це він написав у соцмережі TruthSocial. 

За словами Трампа, він щойно завершив переговори з лідерами Саудівської Аравії, ОАЕ, Катару, Пакистану, Туреччини, Єгипту, Йорданії та Бахрейну щодо Ірану та “меморандуму про взаєморозуміння, пов’язаного з миром”.

“Угоду здебільшого вже узгоджено, вона очікує на остаточне завершення між Сполученими Штатами Америки, Ісламською Республікою Іран та різними іншими країнами, переліченими вище. Окремо я також провів розмову з прем’єр-міністром Ізраїлю Бібі Нетаньягу, яка також пройшла дуже добре”, – написав Трамп.

Він додав, що наразі обговорюються фінальні аспекти та деталі угоди, і про них буде оголошено найближчим часом. Окрім багатьох інших елементів угоди, за словами президента США, буде відкрито Ормузьку протоку.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies