Франція заборонила в’їзд ізраїльському ультраправому міністру національної безпеки Ітамару Бен-Ґвіру, через його неприпустиму поведінку щодо активістів флотилії до Гази.

Про це повідомив у соцмережі X міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро.

«Від сьогодні Ітамару Бен-Ґвіру заборонено в’їзд на територію Франції. Це рішення стало наслідком його неприпустимих дій щодо французьких та європейських громадян – пасажирів Global Sumud Flotilla», – написав він.

Барро ззначив, що Франція не схвалює підхід цієї флотилії, який «не дає жодного корисного ефекту та обтяжує дипломатичні та консульські служби», але країна не терпітиме погрози, залякування чи жорстоке поводження з громадянами Франції, особливо з боку державного службовця.

Він нагадав, що дії Бен-Ґвіру засудили багато ізраїльських урядовців та політичних діячів.

«Як і мій італійський колега, я закликаю Європейський Союз також запровадити санкції проти Ітамара Бен-Гвіра», – зазначив Барро.

Цього тижня Бен-Ґвір викликав міжнародне обурення після публікації відео, на якому він насміхається із затриманих активістів флотилії.

На одному з відео Бен-Ґвір розмахує великим ізраїльським прапором над затриманими, які стоять зігнувшись і, ймовірно, зі зв’язаними руками. На іншому він насміхається з активіста, який стоїть навколішки зі стяжками на руках, вигукуючи «Ам Ісраель хай» – івритом це означає «Народ Ізраїлю живе». На третьому записі видно затриманих із притиснутими до землі лобами в огородженій зоні просто неба, тоді як навколо стоїть озброєна охорона й лунає гімн Ізраїлю.

Дії Бен-Ґвіра засудили іноземні лідери та навіть його коаліційний партнер – прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу.Флотилію з 50 суден ізраїльські сили перехопили у міжнародних водах приблизно за 400 кілометрів від узбережжя Ізраїлю.

Затримані активісти звинуватили ізраїльських силовиків у жорстокому поводженні, заявивши про побиття, застосування електрошокерів та використання службових собак.

Раніше Польща також заборонила Бен-Ґвіру в’їзд до країни, оголосивши в четвер про п’ятирічну заборону.