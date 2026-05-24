Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
СБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
ВідеоСБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
ГоловнаСвіт

Франція заборонила в’їзд ізраїльському міністру Ітамару Бен-Ґвіру

Причиною стала неприпустима поведінка політика щодо активістів флотилії до Гази.

Франція заборонила в’їзд ізраїльському міністру Ітамару Бен-Ґвіру
глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро
Фото: EPA/UPG

Франція заборонила в’їзд ізраїльському ультраправому міністру національної безпеки Ітамару Бен-Ґвіру, через його неприпустиму поведінку щодо активістів флотилії до Гази.

Про це повідомив у соцмережі X міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро.

«Від сьогодні Ітамару Бен-Ґвіру заборонено в’їзд на територію Франції. Це рішення стало наслідком його неприпустимих дій щодо французьких та європейських громадян – пасажирів Global Sumud Flotilla», – написав він.

Реклама

Барро ззначив, що Франція не схвалює підхід цієї флотилії, який «не дає жодного корисного ефекту та обтяжує дипломатичні та консульські служби», але країна не терпітиме погрози, залякування чи жорстоке поводження з громадянами Франції, особливо з боку державного службовця. 

Він нагадав, що дії Бен-Ґвіру засудили багато ізраїльських урядовців та політичних діячів. 

«Як і мій італійський колега, я закликаю Європейський Союз також запровадити санкції проти Ітамара Бен-Гвіра», – зазначив Барро. 

Цього тижня Бен-Ґвір викликав міжнародне обурення після публікації відео, на якому він насміхається із затриманих активістів флотилії.

На одному з відео Бен-Ґвір розмахує великим ізраїльським прапором над затриманими, які стоять зігнувшись і, ймовірно, зі зв’язаними руками. На іншому він насміхається з активіста, який стоїть навколішки зі стяжками на руках, вигукуючи «Ам Ісраель хай» – івритом це означає «Народ Ізраїлю живе». На третьому записі видно затриманих із притиснутими до землі лобами в огородженій зоні просто неба, тоді як навколо стоїть озброєна охорона й лунає гімн Ізраїлю.

Дії Бен-Ґвіра засудили іноземні лідери та навіть його коаліційний партнер – прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу.Флотилію з 50 суден ізраїльські сили перехопили у міжнародних водах приблизно за 400 кілометрів від узбережжя Ізраїлю.

Затримані активісти звинуватили ізраїльських силовиків у жорстокому поводженні, заявивши про побиття, застосування електрошокерів та використання службових собак.

Раніше Польща також заборонила Бен-Ґвіру в’їзд до країни, оголосивши в четвер про п’ятирічну заборону.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies