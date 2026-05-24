Reuters: Іран відкинув домовленості щодо вивезення високозбагаченого урану

У Тегерані заявили, що питання про вивезення запасів високозбагаченого урану не входило до попередніх домовленостей зі США.

Іран не погодився передавати свої запаси високозбагаченого урану та заявив, що це питання не входило до попередніх домовленостей зі США. 

Про це повідомляє Reuters із посиланням на високопоставлене іранське джерело.

За словами співрозмовника видання, питання іранської ядерної програми буде розглядатися вже під час переговорів щодо остаточної угоди між сторонами.

"Ядерне питання буде розглянуто під час переговорів щодо остаточної угоди і тому не є частиною поточної угоди", – зазначає джерело.

Водночас представник Тегерана спростував інформацію про можливе вивезення запасів високозбагаченого урану за межі країни.

"Не було досягнуто жодної домовленості щодо вивезення запасів високозбагаченого урану Ірану за межі країни", – наголосив він.

