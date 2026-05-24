​Внаслідок вибуху в пакистанській провінції Белуджистан загинуло понад 20 людей

Відповідальність за напад взяла на себе Армія визволення Белуджистану.

Наслідки вибуху у пакистанській Кветті
Фото: EPA/UPG

Внаслідок вибуху бомби в Кветті, столиці південно-західної пакистанської провінції Белуджистан, загинуло щонайменше 20 людей, понад 50 отримали поранення.

Про це пишуть Al Jazeera та Reuters.

Сепаратистське угруповання "Армія визволення Белуджистану" взяло на себе відповідальність за це. Повідомляється, що вибух стався, коли поїзд проїжджав містом, внаслідок чого деякі вагони перекинулися та загорілися.

За даними ЗМІ, вибухівку, ймовірно, заклали на сусідній автостоянці. Кілька будинків та споруд, що прилягають до залізничної колії, отримали серйозні пошкодження.

Згідно з повідомленнями місцевих ЗМІ, у державних лікарнях Кветти було оголошено надзвичайний стан, а лікарям та іншому медичному персоналу наказали залишатися на чергуванні.

Прем'єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф засудив інцидент, який, за його словами, «призвів до трагічної втрати невинних життів та поранень багатьох інших».

Пакистан за останні місяці зазнав кількох нападів з боку сепаратистських угруповань. Напади посилилися та були спрямовані також проти китайських робітників через опозицію до інфраструктурних проектів Пекіна в Белуджистані. 

  • Недавно щонайменше 14 поліцейських загинули внаслідок вибуху автомобіля біля поліцейського поста на північному заході Пакистану та подальшої засідки на правоохоронців, які прибули на місце події.
