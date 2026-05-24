Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Фредеріксен отримала другий шанс сформувати наступний уряд Данії

Копенгаген залишається без уряду вже два місяці — це найдовший процес формування кабінету в історії країни.

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен
Фото: EPA/UPG

Тимчасова прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен оголосила, що новий раунд переговорів щодо формування наступного уряду розпочнеться сьогодні.

Про це повідомляє Politico.

Король Фредерік X перепризначив її головою коаліційних переговорів.

Фредеріксен не змогла сформувати нову коаліцію в першому раунді переговорів, після чого передала ці повноваження віцепрем'єр-міністру Троельсу Лунду Поульсену, лідеру правоцентристської партії “Венстре”. 

Поульсен оголосив у п'ятницю пізно ввечері про провал переговорів.

“Я зробив усе, що міг. Тепер їду додому перезавантажитися. І так... можливо, покошу траву замість того, щоб розплутувати політичні вузли”, – йдеться у дописі Лунда Поульсена на платформі Instagram, у який він додав фото газонокосарки.

Соціал-демократи Фредеріксен отримали найбільше голосів на парламентських виборах 24 березня, але партія не змогла отримати більшість у Фолькетингу – парламенті Данії.

Відтоді переговори зайшли в глухий кут, тривають уже 60 днів. Це найдовший процес формування уряду в історії Данії. Ситуацію ускладнює політичний тиск через напруженість у відносинах між Гренландією та США.

