Фредеріксен отримала другий шанс сформувати наступний уряд Данії

Копенгаген залишається без уряду вже два місяці — це найдовший процес формування кабінету в історії країни.

Тимчасова прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен оголосила, що новий раунд переговорів щодо формування наступного уряду розпочнеться сьогодні.

Про це повідомляє Politico.

Король Фредерік X перепризначив її головою коаліційних переговорів.

Фредеріксен не змогла сформувати нову коаліцію в першому раунді переговорів, після чого передала ці повноваження віцепрем'єр-міністру Троельсу Лунду Поульсену, лідеру правоцентристської партії “Венстре”.

Поульсен оголосив у п'ятницю пізно ввечері про провал переговорів.

“Я зробив усе, що міг. Тепер їду додому перезавантажитися. І так... можливо, покошу траву замість того, щоб розплутувати політичні вузли”, – йдеться у дописі Лунда Поульсена на платформі Instagram, у який він додав фото газонокосарки.

Соціал-демократи Фредеріксен отримали найбільше голосів на парламентських виборах 24 березня, але партія не змогла отримати більшість у Фолькетингу – парламенті Данії.

Відтоді переговори зайшли в глухий кут, тривають уже 60 днів. Це найдовший процес формування уряду в історії Данії. Ситуацію ускладнює політичний тиск через напруженість у відносинах між Гренландією та США.