Берегова охорона Фінляндії заявила про перешкоди в роботі GPS з боку Росії

Сигнал часто блокується в районах Архіпелагового та Аландського моря.

Берегова охорона Фінляндії повідомила про часті випадки блокування сигналу GPS у районах Архіпелагового та Аландського морів.

Про це передає "Європейська правда".

Повідомляється, що останніми роками перешкоди переважно спостерігалися у Фінській затоці, проте наразі їх періодично фіксують навіть на заході, аж до Аландських островів.

Як зазначили в керівництві фінської берегової охорони, сигнал перешкод надходить з боку Росії.

Перешкоди ускладнюють суднам і кораблям визначення свого місцезнаходження за допомогою GPS-приймачів. Вони також можуть вплинути на роботу інших пристроїв.

Командувач берегової охорони Фінляндії зазначив, що судноплавні компанії загалом обізнані про можливість появи перешкод і готові орієнтуватися за допомогою радіолокаційних зображень і морських карт.