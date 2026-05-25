Берегова охорона Фінляндії заявила про перешкоди в роботі GPS з боку Росії

Сигнал часто блокується в районах Архіпелагового та Аландського моря.

Ілюстративне фото
Фото: ВМС Фінляндії

Берегова охорона Фінляндії повідомила про часті випадки блокування сигналу GPS у районах Архіпелагового та Аландського морів.

Про це передає "Європейська правда".

Повідомляється, що останніми роками перешкоди переважно спостерігалися у Фінській затоці, проте наразі їх періодично фіксують навіть на заході, аж до Аландських островів.

Як зазначили в керівництві фінської берегової охорони, сигнал перешкод надходить з боку Росії.

Перешкоди ускладнюють суднам і кораблям визначення свого місцезнаходження за допомогою GPS-приймачів. Вони також можуть вплинути на роботу інших пристроїв.

Командувач берегової охорони Фінляндії зазначив, що судноплавні компанії загалом обізнані про можливість появи перешкод і готові орієнтуватися за допомогою радіолокаційних зображень і морських карт.

  • Президент Фінляндії Стубб не проти представляти Європу на переговорах із Росією. Обговорення миру стане можливим лише після того, як РФ зобов'яжеться дотримуватися режиму припинення вогню.
