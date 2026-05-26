Іран заявив, що збив військовий безпілотник США

Перед цим США завдали нових ударів по Ірану.

Американський безпілотник MQ-9 Reaper на виставці у Сінгапурі, 3 лютого 2026 року
Фото: EPA/UPG

Корпус вартових ісламської революції Ірану (КВІР) заявив про збиття американського безпілотника MQ-9 Reaper, повідомляє Reuters із посилнанням на іранські медіа. 

Зазначається, що безпілотник збили після виявлення ворожих літаків, що вторгалися в повітряний простір Ірану в регіоні Перської затоки.

КВІР також заявив, що Іран залишає за собою «законне та чітке» право на ухвалення заходів у відповідь на будь-які порушення режиму припинення вогню з боку Сполучених Штатів.

MQ-9 Reaper – це безпілотний літальний апарат, який може перебувати на висоті близько 15 000 метрів понад 27 годин.

Дрон здатний збирати розвідувальні дані за допомогою складних камер, датчиків та радарів.

Reaper надійшов на озброєння ВПС США 16 років тому та може бути оснащений такою зброєю, як ракети класу "повітря-земля".

  • Нещодавно США завдали нових ударів по Ірану. Цілями стали місця розташування ракет і човни, які проводили мінування. Американське військове командування назвало ці атаки самообороною, проведеною з ціллю "захистити наші війська від загроз, які несуть іранські сили". 
  • Днями Вашингтон і Тегеран намагалися фіналізувати повноцінну мирну угоду. Президент США заявив, що домовленості значною мірою досягнуті. Натомість Тегеран зі свого боку заявив, що прогрес є, але угода ще не досягнута.
