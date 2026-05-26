Президент Сенегалу Бассіру Діомай Фай призначив Ахмаду Аль-Аміну Ло новим прем'єр-міністром африканської країни.

Про це повідомляє DW.

Ло замінює Усмана Сонко, якого звільнили минулого тижня після місяців напружених стосунків між ним та президентом. Звільнення призвело до відставки всіх членів уряду та його розпуску.

Ло, якому тепер доведеться сформувати новий уряд, раніше обіймав посаду голови сенегальського відділення Центрального банку держав Західної Африки. Він також був державним міністром при президентові та генеральним секретарем уряду Сонко.

Після призначення новий прем’єр-міністр виступив на державному телебаченні та згадав про “складну фінансову ситуацію” країни.

“Ми всі повинні усвідомлювати надзвичайний стан, у якому зараз перебуває наша країна. Зокрема, стан державних фінансів та його вплив на економіку. Сенегал – безпечна та надійна країна, і вона має намір залишатися такою”, – сказав новий прем'єр.

Сенегал бореться з величезним борговим тягарем, що становить 132% ВВП.

Після виявлення недостовірних даних про державний борг Міжнародний валютний фонд (МВФ) заморозив позику країні на 1,8 мільярда доларів. Фай та Сонко відкрито розійшлися в поглядах щодо переговорів про відновлення цієї програми з МВФ.