Школяра завербували через Telegram-канали, де він шукав підробіток.

СБУ повідомила про затримання 16-річного жителя Харківщини, якого підозрюють у коригуванні російських ударів по Чугуївському та Лозівському районах області.

За даними слідства, школяра завербували через Telegram-канали, де він шукав підробіток. Після цього він отримував завдання фіксувати розташування українських засобів ППО, зокрема зенітно-ракетних комплексів і радіолокаційних станцій.

У СБУ стверджують, що підліток пересувався місцевістю на мопеді, фотографував техніку, знімав відео та передавав координати через Google Maps. Якщо не міг зробити фото, надсилав куратору голосові повідомлення з описом місцевості. Для спілкування, за версією слідства, використовували кодові слова.

Також правоохоронці заявляють, що наступним завданням підозрюваного мало стати встановлення замаскованої телефонної камери біля автотраси, щоб відстежувати рух української військової техніки у напрямку фронту.

Підлітка затримали під час фотографування техніки Сил оборони, повідомили в СБУ. У нього вилучили смартфон із даними, які слідство вважає доказами співпраці з російськими спецслужбами.

Йому повідомили про підозру за статтею про державну зраду в умовах воєнного стану. Суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою без права застави.