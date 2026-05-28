В Одесі викрили шахраїв, які ошукували людей через мережу міжнародних фейкових call-центрів. Ділки представлялись працівниками телекомунікаційних компаній, банківських установ та правоохоронних органів Казахстану. За попередніми даними, фігуранти ошукали людей на суму майже 2,5 млн грн.

Як розповіли у Нацполіції, під приводом «оновлення» мобільних застосунків, «захисту рахунків» або кримінального переслідування вони переконували людей встановлювати шкідливе програмне забезпечення, яке надавало віддалений доступ до мобільних телефонів та банківських сервісів.

Поліцейські встановили структуру та механізм роботи злочинної організації, а також ідентифікували всіх її учасників. Це українці.

Організували схему двоє мешканців Одеси. Ділки «спеціалізувались» на виманюванні грошей у громадян. Call-центри мали свою ієрархію, а між учасниками були чітко розподілені ролі – адміністратори, HR, «клоузери», «холодники», ІТ-фахівці, ментори, оператори.

В обов’язки адміністратора входив контроль та навчання працівників офісу, HR займалися рекрутингом та фінансовими питаннями, «холодники» телефонували потенційним жертвам, а на етапі виникнення непорозумінь з «клієнтом» підключався «клоузер» – більш досвідчений співробітник, який мав переконати співрозмовника піти на їхні умови. Контакти потенційних клієнтів знадходили через таргетовану рекламу, а всі взаємодії фіксувалися у CRM-системі.

Фото: Нацполіція Затримані підозрювані у шахрайстві

Шахраї спілкувалися від імені співробітників силових структур, банків та телекомунікаційних компаній Казахстану. Вони застосовували розвинені інструменти соціальної інженерії. Для психологічного тиску на потерпілих та щоб приховати свої справжні обличчя, використовували технологію Deepfake та згенеровані штучним інтелектом зображення нібито правоохоронців.

За допомогою шкідливого програмного забезпечення отримували віддалений доступ до мобільних телефонів та банківських сервісів потерпілих, а відтак і до їхніх грошей. Крім того, змушували людей здійснювати платежі, аби уникнути можливих проблем з правоохоронцями та подальшого кримінального переслідування.

Отримані гроші ділки витрачали на подальше функціонування мережі кол-центрів, придбання автівок та безбідне життя.Правоохоронці провели масштабну спецоперацію, у ході якої затримали дев’ятьох учасників злочинної організації у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Вдома, у авто ділків та у приміщенні call-центрів провели обшуки. Вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, носії інформації, банківські картки, чорнові записи, обладнання для організації роботи «кол-центрів», а також автівки та гроші.

Фото: Нацполіція Вилучені під час обшуків докази

Загалом підозри отримали 13 фігурантів – ч. 5 ст. 190 (шахрайство) та ч. 1 та 2 ст. 255 (створення та участь у злочинній організації) Кримінального кодексу України. Санкції статей передбачають до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. Також поліцейські встановлюють інших можливих учасників схеми.

Поліція закликає громадян бути обачними: якщо вам телефонують і представляються поліцейським чи банківським працівником – попросіть назвати посаду, підрозділ і контактний номер для зворотного зв’язку. Перевірте цю інформацію через офіційні канали (гарячу лінію поліції або офіційний телефон банку).

Шахраї завжди намагаються створити відчуття терміновості. Візьміть паузу, покладіть слухавку та зателефонуйте на офіційний номер установи. Якщо у вас виникли підозри – не піддавайтесь на провокації й одразу телефонуйте на 102.