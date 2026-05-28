Зеленський прибув до Швеції і анонсував «сильний крок щодо винищувачів Gripen»

Сьогодні, 28 травня, український президент Володимир Зеленський прибув до Швеції. Він анонсував великий оборонний пакет та «сильний крок» щодо винищувачів Gripen.
Візит президента до Швеції журналістам у чаті ОП підтвердив його речник Сергій Никифоров. Він повідомив, що Зеленським і прем'єр-міністр Швеції матимуть спільну пресконференцію. Сам президент розповів, що заплановані зустрічі з прем’єр-міністром Ульфом Крістерссоном, також у форматі делегацій будуть присутні представники шведської оборонної промисловості.
"Сьогодні з робочим візитом у Швеції. Готуємо великий оборонний пакет для України та сильний крок щодо винищувачів Gripen, який точно зробить нашу бойову авіацію ефективнішою", – написав глава держави у телеграмі.
- Восени минулого року Володимир Зеленський і шведський прем’єр-міністр Ульф Крістерссон підписали лист про наміри щодо співпраці у сфері розвитку повітряних спроможностей.
- У лютому стало відомо, що Україна попередньо домовилася із партнерами щодо отримання великої партії сучасних бойових літаків. Йдеться про 150 шведських винищувачів Gripen і 100 французьких Rafale.
- На початку травня міністр оборони України Михайло Федоров зустрівся у Стокгольмі із прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном та окремо говорив з Міністром оборони Швеції Полом Йонсоном. Йшлося, зокрема, про процес забезпечення України винищувачами Gripen.