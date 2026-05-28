Зеленський прибув до Швеції і анонсував «сильний крок щодо винищувачів Gripen»

Сьогодні, 28 травня, український президент Володимир Зеленський прибув до Швеції. Він анонсував великий оборонний пакет та «сильний крок» щодо винищувачів Gripen.

Візит президента до Швеції журналістам у чаті ОП підтвердив його речник Сергій Никифоров. Він повідомив, що Зеленським і прем'єр-міністр Швеції матимуть спільну пресконференцію. Сам президент розповів, що заплановані зустрічі з прем’єр-міністром Ульфом Крістерссоном, також у форматі делегацій будуть присутні представники шведської оборонної промисловості.

"Сьогодні з робочим візитом у Швеції. Готуємо великий оборонний пакет для України та сильний крок щодо винищувачів Gripen, який точно зробить нашу бойову авіацію ефективнішою", – написав глава держави у телеграмі.