Політика

Зеленський прибув до Швеції і анонсував «сильний крок щодо винищувачів Gripen»

Також очікується оголошення великого оборонного пакету. 

Винищувач JAS-39 Gripen
Фото: EPA/UPG

Сьогодні, 28 травня, український президент Володимир Зеленський прибув до Швеції. Він анонсував великий оборонний пакет та «сильний крок» щодо винищувачів Gripen.

Візит президента до Швеції журналістам у чаті ОП підтвердив його речник Сергій Никифоров. Він повідомив, що Зеленським і прем'єр-міністр Швеції матимуть спільну пресконференцію. Сам президент розповів, що заплановані зустрічі з прем’єр-міністром Ульфом Крістерссоном, також у форматі делегацій будуть присутні представники шведської оборонної промисловості.

"Сьогодні з робочим візитом у Швеції. Готуємо великий оборонний пакет для України та сильний крок щодо винищувачів Gripen, який точно зробить нашу бойову авіацію ефективнішою", – написав глава держави у телеграмі. 

  • Восени минулого року Володимир Зеленський і шведський прем’єр-міністр Ульф Крістерссон підписали лист про наміри щодо співпраці у сфері розвитку повітряних спроможностей.
  • У лютому стало відомо, що Україна попередньо домовилася із партнерами щодо отримання великої партії сучасних бойових літаків. Йдеться про 150 шведських винищувачів Gripen і 100 французьких Rafale. 
  • На початку травня міністр оборони України Михайло Федоров зустрівся у Стокгольмі із прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном та окремо говорив з Міністром оборони Швеції Полом Йонсоном. Йшлося, зокрема, про процес забезпечення України винищувачами Gripen.
