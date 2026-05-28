Медична допомога знадобилася ще двом пораненим унаслідок обстрілу Херсона

До лікарні звернулись жінки, яка напередодні потрапили під російський обстріл у Корабельному районі Херсона.
Про це повідомили у Херсонській ОВА.
Попередньо, 76-річна херсонка отримала мінно-вибухову травму. Наразі лікарі проводять обстеження та надають допомогу постраждалій.
Також у 75-річної херсонки діагностували вибухову травму, контузію та гостру реакцію на стрес.
Потерпілій призначили амбулаторне лікування.
- Російські терористи завдали вчора атилерійського удару по дитячому майданчику у Корабельному району Херсона. Унаслідок обстрілів постраждали троє людей, одна загинула. Серед постраждалих є двоє дітей.