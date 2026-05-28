ЦПД: Сальдо переклав відповідальність за обстріл дитячого майданчика у Херсоні на Україну

Росія переклала відповідальність за вчорашній російський обстріл дитячого майданчика у Херсоні на Україну.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

Унаслідок атаки загинув цивільний чоловік, а його дружина та діти зазнали поранень. Однак “очільник” окупованої частини Херсонщини Володимир Сальдо заявив, нібито це “київський режим влаштував криваву провокацію в Херсоні”.

Cальдо традиційно спробував звинуватити в ньому і так званих “західних кураторів”, які нібито є “організаторами удару”.

“Такі заяви – черговий приклад відвертої брехні, за допомогою якої окупанти намагаються перекласти відповідальність за свої злочини проти цивільного населення на Україну. Херсон щодня потерпає від російських атак. Окупанти систематично обстрілюють житлові квартали, соціальну інфраструктуру та полюють на мирних жителів за допомогою дронів”, – долали у Центрі.