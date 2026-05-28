Київська обласна прокуратура завершила розслідування щодо групи, до якої входили четверо колишніх поліцейських і раніше судимий цивільний. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Серед фігурантів — двоє полковників поліції, які на момент злочинів працювали в ГУНП в Автономній Республіці Крим та Севастополі, а також у столичному підрозділі поліції.

Їм інкримінують створення та участь в озброєній банді, викрадення людей, незаконне позбавлення волі, розбій, вимагання та незаконне зберігання наркотиків.

За даними слідства, двоє полковників організували озброєне угруповання і залучили до нього інших правоохоронців та цивільного спільника. Учасники групи мали чіткий розподіл ролей і використовували свої службові навички, зв’язки та ресурси.

Слідство вважає, що угруповання викрадало підприємців, пов’язаних із криптовалютним бізнесом, незаконно утримувало їх і вимагало гроші. Наразі встановлено щонайменше чотирьох потерпілих. Їх відстежували, викрадали, погрожували зброєю та змушували передавати кошти або підписувати розписки про неіснуючі борги.

Зокрема, одного з потерпілих викрали в Києві. За даними слідства, йому погрожували зброєю, змусили передати гроші та оформити «борг» на 5 млн доларів. Після цього чоловіка незаконно утримували і перевозили між різними місцями.

Для конспірації фігуранти користувалися месенджерами, службовим транспортом і під час злочинів представлялися правоохоронцями.

Загалом, за версією слідства, вони заволоділи близько 2,2 млн доларів.

Діяльність угруповання припинили в листопаді 2025 року. Після цього учасників звільнили з поліції, їм обрали запобіжні заходи.

Матеріали справи скерували до суду.