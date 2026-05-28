​У Києві відновлять конкурси на посади керівників шкіл і дитсадків

У Києві відновлять конкурсний відбір на вакантні посади керівників закладів дошкільної та загальної середньої освіти комунальної власності територіальної громади міста.

Про це повідомила Київська міська рада.

Ініціаторами проєкту рішення виступили депутати Вадим Васильчук, Валентин Мондриївський, Олександр Супрун та Борис Сікліцький.

"Керівник школи або дитячого садка – це людина, від якої залежить якість освіти, безпека дітей, атмосфера в колективі та довіра батьків. Такі посади не можуть заповнюватися в ручному режимі. Має бути конкурс, зрозумілі правила, фахова оцінка кандидатів і відповідальність перед громадою", - прокоментував один із авторів рішення - депутат, голова постійної комісії з питань освіти і науки, молоді та спорту Вадим Васильчук.

Він додав, що в багатьох містах України конкурси на керівні посади в освіті проводяться навіть під час воєнного стану.

"Київ також має повертатися до прозорих процедур там, де це можливо. Цього потребує сама система освіти, цього очікують батьки, педагоги та здобувачі освіти. Кандидати мають приходити з досвідом, програмою розвитку закладу і готовністю працювати на результат. Освіта потребує сильних управлінців, а громада має право знати, хто і за якими критеріями очолює школи та дитячі садки", - додав Васильчук.