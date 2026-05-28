Кіберполіцейські відзначили школярів, як повідомили про спроби вербування ФСБ Росії

13 школярів із Житомира отримали подяки та пам’ятні подарунки у межах інформаційної кампанії Служби безпеки "Спали" ФСБшника".
Про це повідомила Кіберполіція.
Зазначається, що представники спецслужб РФ намагалися втягнути підлітків у протиправну діяльність через соцмережі та месенджери, обіцяючи "легкий заробіток" і надсилаючи інструкції.
Утім підлітки не погодилися виконувати ворожі завдання та звернулися до правоохоронців.
"Саме така пильність допомагає своєчасно протидіяти ворожій діяльності", – наголосив очільник кіберполіції Житомирщини Віталій Биков.
Правоохоронці нагадали, що в разі отримання подібних повідомлень не треба вступати в переписку з вербувальниками та негайно повідомляти СБУ:
- через офіційний чат-бот Служби безпеки "Спали" ФСБшника"
- на гарячу лінію: 1516 або 0 800 501 482
- email: [email protected]