Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
НАБУ і САП проводять обшуки в Верховному Суді і в його ексголови
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Переговорні групи США й Ірану узгодили проєкт 60-денного перемир'я

Тепер рішення за Дональдом Трампом.

прапори США та Ірану

Американські та іранські перемовники узгодили умови 60-денного меморандуму про взаєморозуміння. 

Як пише «Європейська правда» з посиланням на Axios, документ передбачає продовження припинення вогню і початок масштабних переговорів щодо іранської ядерної програми. Угоду здебільшого погодили ще 26 травня, проте президент США поки не дав остаточного схвалення.

Іранська сторона вже підтвердила готовність підписати документ, отримавши згоду свого вищого керівництва. Трамп, якого перемовники детально ознайомили з фінальним текстом, узяв паузу на кілька днів для роздумів. 

Один з американських посадовців наголосив, що цей меморандум є базовою «угодою для того, щоб просто зібрати всіх за столом», а конкретні деталі сторони напрацьовуватимуть безпосередньо під час переговорів.

Серед головних пунктів угоди:

  • Ормузька протока та судноплавство: документ фіксує, що рух суден через стратегічно важливу протоку має відбуватися «без обмежень» (без жодних мит, зборів чи утисків). Іран зобов'язаний повністю очистити акваторію від закладених мін протягом 30 днів.
  • зняття блокади: США пообіцяли зняти свою морську блокаду з іранських портів. Проте цей процес відбуватиметься поступово і пропорційно до того, як відновлюватиметься безпечне комерційне судноплавство.
  • ядерна програма: Іран бере на себе офіційне зобов’язання не прагнути до створення ядерної зброї. Першочерговою темою для обговорення протягом 60 днів стане пошук способів утилізації іранського високозбагаченого урану.
  • санкції та гуманітарна допомога: Штати пообіцяли включити до порядку денного питання скасування санкцій та розморожування заблокованих іранських фінансових активів. 

Крім того, сторони планують розробити спеціальний механізм, який дозволить Ірану оперативно отримувати гуманітарну допомогу і цивільні товари.

  • Напередодні США заперечили заяву державного телебачення Ірану про розробку проєкту тимчасової мирної угоди. 
  • У повідомленні іранських ЗМІ йшлося про те, що після набрання чинності цим документом морський рух через стратегічно важливу Ормузьку протоку може повернутися до норми протягом місяця,
