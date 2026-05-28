Американські та іранські перемовники узгодили умови 60-денного меморандуму про взаєморозуміння.

Як пише «Європейська правда» з посиланням на Axios, документ передбачає продовження припинення вогню і початок масштабних переговорів щодо іранської ядерної програми. Угоду здебільшого погодили ще 26 травня, проте президент США поки не дав остаточного схвалення.

Іранська сторона вже підтвердила готовність підписати документ, отримавши згоду свого вищого керівництва. Трамп, якого перемовники детально ознайомили з фінальним текстом, узяв паузу на кілька днів для роздумів.

Один з американських посадовців наголосив, що цей меморандум є базовою «угодою для того, щоб просто зібрати всіх за столом», а конкретні деталі сторони напрацьовуватимуть безпосередньо під час переговорів.

Серед головних пунктів угоди:

Ормузька протока та судноплавство: документ фіксує, що рух суден через стратегічно важливу протоку має відбуватися «без обмежень» (без жодних мит, зборів чи утисків). Іран зобов'язаний повністю очистити акваторію від закладених мін протягом 30 днів.

зняття блокади: США пообіцяли зняти свою морську блокаду з іранських портів. Проте цей процес відбуватиметься поступово і пропорційно до того, як відновлюватиметься безпечне комерційне судноплавство.

ядерна програма: Іран бере на себе офіційне зобов’язання не прагнути до створення ядерної зброї. Першочерговою темою для обговорення протягом 60 днів стане пошук способів утилізації іранського високозбагаченого урану.

санкції та гуманітарна допомога: Штати пообіцяли включити до порядку денного питання скасування санкцій та розморожування заблокованих іранських фінансових активів.

Крім того, сторони планують розробити спеціальний механізм, який дозволить Ірану оперативно отримувати гуманітарну допомогу і цивільні товари.