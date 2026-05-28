60-річний чоловік визнав себе винним у змові з метою розповсюдження кетаміну, що спричинило смерть.

Суд у Лос-Анджелесі постановив, що Кеннет Івамаса, особистий асистент Меттью Перрі, відіграв ключову роль у тому, що актор із серіалу “Друзі” став залежним від кетаміну.

Про це повідомляє DW.

Він ввів йому смертельну дозу препарату.

Кеннет Івамаса, який проживав у будинку Перрі, був засуджений до тюремного ув'язнення за свою роль у смерті актора. 60-річний чоловік визнав себе винним у змові з метою розповсюдження кетаміну, що спричинило смерть. Він виконував роль наркокур’єра Перрі і зізнався, що особисто робив актору від шести до восьми ін'єкцій незаконного препарату в останні дні його життя.

Івамаса, давній друг Перрі, отримував 150 000 доларів на рік, а оточення Меттюю довіряло йому з підтримкою тверезості актор. Натомість він став головним співучасником вживання наркотиків актором.

Асистент був ключовою фігурою у постачанні кетаміну для Перрі, тісно співпрацюючи зі спільниками, включно з доктором Сальвадором Пласенцією, який показав йому, як робити ін'єкції.

Він був останньою людиною, яка бачила Перрі живим, і саме він знайшов чоловіка мертвим у його джакузі.

Спочатку Івамаса заперечував свою причетність і знищував докази, але через кілька місяців уклав угоду з прокурорами та став їхнім головним свідком.