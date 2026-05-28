Бразилія відновлює прокладання автомагістралі через амазонські ліси

Екологічні групи оскаржили проєкт будівництва автомагістралі в суді. 

Вид на автомагістраль BR-319
Фото: EPA/UPG

Бразилія інвестує 75 мільйонів доларів у автомагістраль BR-319 через центр амазонських лісів.

Про це повідомляє DW з посиланням владу країни та відповідне рішення уряду.

Адміністрація президента Луїса Інасіо Лули да Сілви одночасно оголосила про план щодо захисту лісу від можливих негативних наслідків експлуатації дороги. Уряд зобов'язався встановити контрольно-пропускні пункти, розгорнути бази правоохоронних органів та створити нові заповідні зони. 

Екологи стверджують, що значна частина вирубки тропічних лісів в Амазонії стоїть вздовж узбіч доріг, оскільки до них легше дістатися. Вони закликають враховувати цей час під час розробки проєктів.

Тропічні ліси Амазонії є не лише домівкою для мільйонів видів рослин і тварин, але й мають вирішальну роль у процесах глобального охолодження планети. Крім того, дерева поглинають і зберігають вуглекислий газ з атмосфери, який вивільняється у повітря, коли дерева вирубують.

Магістраль BR-319 офіційно відкрили в 1976 році, але пізніше проєкт закрили, оскільки утримувати дорогу стало занадто складно. Відтоді лише частина дороги була придатною для використання.

Ґрунтова дорога довжиною 900 кілометрів – єдиний шлях, що з'єднує промисловий центр Манаус, розташований глибоко в джунглях на півночі, з рештою країни.

Проєкт автомагістралі ініціювала військова диктатура країни, яка хотіла розвивати цей район та інтегрувати його з рештою регіонів Бразилії.

Дорожній проєкт оскаржують у судах

Екологічні групи оскаржили проєкт будівництва автомагістралі в суді. 

У 2024 році Кліматична обсерваторія подала позов про скасування попередньої ліцензії на асфальтування автомагістралі BR-319, виданої у 2022 році. Стверджувалося, що чиновники проігнорували технічні попередження Агентства з охорони навколишнього середовища та не вимагали ключових гарантій, як-от консультації з корінним населенням та дослідження впливу проєкту на клімат.

Наступні судові позови ненадовго зупинили пов'язаний тендерний процес у квітні, але суд вищої інстанції невдовзі скасував призупинення.

