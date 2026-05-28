16 дівчаток загинули і понад 70 поранено внаслідок пожежі в кенійській школі-інтернаті (оновлено)

Вогонь спалахнув вночі.

Фото: EPA/UPG

Щонайменше 16 учениць загинули і 73 отримали поранення сьогодні у школі-інтернаті для дівчат у центральній Кенії.

Про це повідомляє DW з посиланням на місцеві ЗМІ.

Пожежа спалахнула близько першої години ночі в школі для дівчат Утуміші в районі Гілгіл. Однак про неї стало відомо лише через дві години.

Влада намагається знайти всіх учениць гуртожитку.

Причина пожежі наразі не відома.

“Це тривожна та сумна ситуація”, – сказав представник поліції округу Масуд Мвіньї.

До гасіння полум’я та евакуації інших вихованок залучили пожежників та поліцейських.

  • Пожежі в школах у Кенії трапляються доволі часто через несправні електромережі та навмисні підпали. Експерти кажуть, що багато пожеж влаштовують учні, які протестують проти жорсткої дисципліни та поганих умов.
  • У 2001 році 67 учнів загинули внаслідок пожежі в гуртожитку в окрузі Мачакос.
  • У 2017 році 10 учнів загинули внаслідок пожежі в школі в столиці Найробі. Одного з них обвинуватили у вбивстві.
  • У 2024 році 21 учень згорів живцем унаслідок пожежі в школі в центральній Кенії.
