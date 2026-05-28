Швеція передасть Україні 16 літаків Gripen протягом 10 місяців. Ще 22 борти Україна закупить

2,5 млрд євро з кредиту ЄС на 90 млрд підуть саме на закупівлю Gripen.

Україна закупить у Швеції 22 літаки Gripen JAS 39, поставити які зможуть до 2030 року. Ще 16 літаків модифікації C і D шведи передадуть з власних запасів протягом десяти місяців.

Про угоду прем'єр-міністр Ульф Крістерссон повідомив на пресконференції з українським президентом. Крістерссон зазначив, що Україна захищає не лише себе, а й їх.

Він підкреслив, що українська ППО потребує посилення. Країна передає Gripen саме для довготривалого захисту України.

“І також Україна закупить 22 нових модель Gripen серії Е”, – сказав він.

Президент Володимир Зеленський сказав, що це історичний день. Швеція надає пакет підтримки для захисту міст на $2,7 млрд. З них 2 млрд доларів підуть на літаки, майже 400 млн – на виробництво безпілотників.

"Ми розраховуємо за наступні десять місяців отримати перші можливості, перші Gipen, і будемо робити все можливе", – сказав він.

Зеленський очікує, що перші борти з навченими українськими пілотами можуть з'явитися вже в грудні. Крістерссон казав, що, імовірно, це відбудеться на початку наступного року.

Швеція передасть літаки з відповідним комплектом озброєнь, ракетами Meteor, які можуть допомогти захищатися від КАБів. Йдеться про ескадрилью літаків Gripen.

2,5 млрд з 90 млрд євро кредитної допомоги від ЄС Україна спрямує на закупівлю шведських Gripen. Президент повідомив, що направив американському колезі лист із проханням допомогти з ППО. Він очікує на відповідь.

Заступник голови Офісу президента Павло Паліса розповів про важливість отримання таких літаків.

"Gripen з ракетами Meteor на борту – це буде «довга рука» нашої авіації, яка дозволить відганяти носіїв російських КАБів від фронту. Це неоціненне посилення як нашої авіації, так і захист піхоти", – сказав він.