На латвійському кордоні з РФ почали встановлювати «зуби дракона»

Загородження розміщені у три ряди завширшки приблизно десять метрів.

Цього місяця Збройні сили Латвії почали встановлювати перші протимобільні загородження — так звані «зуби дракона» — на територіях уздовж латвійсько-російського кордону, повідомляє місцеве видання LSM.

Йдеться про територію, яку раніше вилучили для потреб національної оборони, оскільки інфраструктуру Балтійської оборонної лінії планують будувати безпосередньо вздовж кордону, зокрема на ділянках, де розташована приватна власність.

Загородження, розміщені у три ряди завширшки приблизно десять метрів, мають перешкоджати руху військової техніки через кордон. Кожен із «зубів дракона» важить близько півтори тонни. Військові зазначили, що проміжки між ними невеликі, аби військова техніка не могла проїхати.

Виробництво та доставку протимобільних загороджень до місць розміщення почали ще у 2024 році, але фізичне встановлення на державних і муніципальних територіях стартувало у 2025-му. Досі роботи затримували кілька чинників — будівництво кордону, узгодження з Державною прикордонною охороною та розташування ділянок.

Одним із найбільших викликів стала експропріація землі, оскільки частину інфраструктури будують на приватній власності. Військові наголосили, що закон про створення протимобільної інфраструктури суттєво пришвидшив цей процес.

«До ухвалення закону про створення протимобільної інфраструктури ми стикалися з обмеженнями. Ми не могли прийти й почати встановлювати ці протимобільні загородження на приватній землі. Тепер це питання вирішено», — зазначив полковник Андріс Ріекстс, відповідальний за проєкт Балтійської оборонної лінії.

Власники отримають справедливу компенсацію за експропріацію землі, необхідної для будівництва інфраструктури. Її визначатиме спеціальна комісія за участю сертифікованого оцінювача нерухомості.

Мета оборонної лінії — не лише стримати потенційного противника, а й у разі потреби зупинити та знищити його ще на кордоні.

«Якщо щось станеться, ми маємо бути здатні знищити їх тут, бо бачимо це в Україні: щойно ми віддаємо землю, повернути її практично неможливо», — сказав полковник Ріекстс.

Він зазначив, що в сучасній війні важлива не лише оборона від атак дронів і ракет, а й контроль над землею.

«Вони не зможуть завоювати нас дронами. В Україні ми бачимо, що щодня відбуваються сотні атак дронами й ракетами, але доки землю утримують і ніхто фізично не приходить та не виганяє людей із їхніх домівок, ця земля — наша», — зазначив Ріекстс.

Окрім «зубів дракона», у майбутньому також планують будівництво протитанкових ровів.

Загальна довжина кордону Латвії з Росією та Білоруссю становить приблизно 450 кілометрів. Цього року Національні збройні сили Латвії планують збудувати понад вісім кілометрів протимобільної інфраструктури.

Проєкт Балтійської оборонної лінії реалізують у співпраці з Литвою, Естонією та Польщею. Він стартував близько двох років тому, а всі заплановані роботи мають завершити до 2028 року.