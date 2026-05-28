Опадів не прогнозують в західних областях.

В п'ятницю, 29 травня, в Україні пануватиме холодна повітряна маса. Майже у всіх регіонах, крімзахідного, очікуються дощі. У південній частині прогримлять грози, а на Правобережжі посилиться вітер.

Про це інформує Український гідрометцентр.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень в більшості областей Правобережжя пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 4-10°, вдень 13-18°.

На Київщині та в Києві вночі без опадів, вдень короткочасні дощі.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-18 м/с.Температура по області вночі 4-9°, вдень 13-18°; у Києві вночі 7-9°, вдень 14-16°.

Вдень 29 травня в західних (крім Закарпаття), Житомирській,Вінницькій та Одеській областях прогнозують пориви вітру 15-20 м/с.Через це, оголошено І рівень небезпечності, жовтий.