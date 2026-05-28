Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
У Запоріжжі затримали чоловіка, підозрюваного у жорстокому вбивстві

За даними слідства, квартирант забив господаря та закопав тіло в ямі.

Фото: Відділ комунікації поліції Запорізької області

У Запоріжжі поліцейські затримали чоловіка, який, за даними слідства, вбив свого орендодавця та закопав тіло у триметровій ямі.

Про це повідомили у Відділі комунікації поліції Запорізької області.

Ввечері 26 травня жінка звернулась до поліції із заявою про зникнення свого 60-річного родича. Під час огляду оселі зниклого правоохоронці виявили сліди крові на землі. 

Поліцейський собака вивів до ями, в якій виявили тіло розшукуваного чоловіка з ознаками насильницької смерті.

У вбивстві підозрюється 47-річний квартирант загиблого, що заборгував йому гроші за оренду житла. Чоловіка затримали.

"Встановлено, що між чоловіками виник конфлікт, під час якого квартирант забив господаря до смерті і, щоб приховати злочин, закопав тіло у глибокій ямі на території домоволодіння", - повідомили в поліції.

Підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі.

