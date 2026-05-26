Гідрометцентр: в середу в Україні прогнозують дощі та місцями грози

В середу, 27 травня по всій території України прогнозують короткочасні дощі, на Прикарпатті, в центральних та південних областях грози.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Фото: Український гідрометцентр в Facebook

Реклама

Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, вдень в Україні пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 11-16°; вдень 18-23°, на Закарпатті та півдні країни 23-28°.

На Київщині та в Києві вночі місцями, а вдень повсюди короткочасні дощі.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с.

Температура по області вночі 11-16°, вдень 18-23°; у Києві вночі 14-16°, вдень 21-23°.

В Укргідрометцентрі попереджають про небезпечні метеорологічні явища по Україні 27 травня. Йдеться про пориви вітру 15-20 м/с; та грози у центральних, південних областях та на Прикарпатті.

Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.