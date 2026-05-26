Кібершахраї запустили фішингову розсилку військовим і працівникам державних органів

Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA виявила нову фішингову атаку.

Як повідомило Держспецзв’язку, цього разу зловмисники цілять у військовослужбовців, працівників державних органів та об'єктів критичної інфраструктури.

Кіберзлочинці масово розсилають електронні листи, видаючи себе за представників CERT-UA та Держспецзв’язку. Вони використовують тему про нібито термінове розпорядження від 26 травня 2026 року щодо загрози UAC-0252, яке є обов’язковим до виконання.

У тексті листів фейкові відправники залякують безпрецедентною кібератакою на державні системи із використанням шкідливої програми DEAFTICKv2. Адресатів змушують негайно перевірити свої комп'ютери за інструкцією, яку додають до повідомлення.

Фахівці закликають бути пильними. У разі отримання подібних листів необхідно дотримуватися правил безпеки. Зокрема, не переходити за жодними посиланнями в тексті, не завантажувати додані вкладення і не відкривати та не запускати підозрілі файли.