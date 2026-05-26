Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
СБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
ВідеоСБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
ГоловнаСуспільствоПодії

Кібершахраї запустили фішингову розсилку військовим і працівникам державних органів

Також шкідливі електронні листи отримують працівники об'єктів критичної інфраструктури.

Кібершахраї запустили фішингову розсилку військовим і працівникам державних органів
кібершахраї, фото ілюстративне
Фото: Наіональна поліція

Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA виявила нову фішингову атаку. 

Як повідомило Держспецзв’язку, цього разу зловмисники цілять у військовослужбовців, працівників державних органів та об'єктів критичної інфраструктури.

Кіберзлочинці масово розсилають електронні листи, видаючи себе за представників CERT-UA та Держспецзв’язку. Вони використовують тему про нібито термінове розпорядження від 26 травня 2026 року щодо загрози UAC-0252, яке є обов’язковим до виконання.

У тексті листів фейкові відправники залякують безпрецедентною кібератакою на державні системи із використанням шкідливої програми DEAFTICKv2. Адресатів змушують негайно перевірити свої комп'ютери за інструкцією, яку додають до повідомлення.

Фахівці закликають бути пильними. У разі отримання подібних листів необхідно дотримуватися правил безпеки. Зокрема, не переходити за жодними посиланнями в тексті, не завантажувати додані вкладення і не відкривати та не запускати підозрілі файли.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies