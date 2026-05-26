Глава МВС заявив, що Україні потрібно 80-100 років, щоб дійти до рівня забезпечення громадян укриттями, як у Фінляндії

Українській державі потрібно десь 80-100 років, щоб дійти у себе до такого рівня забезпечення укриттями, як це наразі є у Фінляндії.

Про це міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко поінформував під час IV Міжнародного Саміту міст і регіонів «Партнерство. Стійкість. Готовність», передає Укрінформ.

Він повідомив, що на цей момент в Україні є 61 тисяча різних видів укриттів по території держави.

«Але це ми говоримо приблизно про 50% наших громадян, яких ми можемо захистити. Для того, щоб нам, наприклад, дійти до рівня Фінляндії, де більше 95% громадян мають можливість спуститися в відповідні шелтери, відповідні укриття, за приблизними оцінками (це ми рахували з нашими колегами, в тому числі фінськими), потрібно десь приблизно 80-100 років. У нас такого часу немає», – заявив Клименко.

Глава МВС поінформував, що потрібно розуміти, що ворог, з яким українська держава, на жаль, має тисячі кілометрів кордону, буде постійно загрожувати Україні.

«І ми говоримо, не тільки під час війни, ми говоримо – і під час майбутнього миру. Ми маємо бути готові захистити громадян. Тому за допомогою і за підтримки наших міжнародних партнерів ми розпочали цю роботу деякий час тому. І ініціатором процесу саме відкриття Коаліції укриттів виступила Фінляндська Республіка», – нагадав він.

Клименко зазначив, що наразі до цієї Коаліції уже доєдналися 13 країн.

«Ми вже провели кілька конференцій. Наша мета одна – збільшити кількість фонду захисних споруд в нашій державі. І, звичайно, вже є деякі результати – затверджені проєкти перших семи таких захисних споруд», – поінформував міністр.

Глава МВС повідомив, що це, у першу чергу, стосується саме тих областей, де поруч знаходиться лінія бойового зіткнення (Чернігівська, Сумська, Миколаївська, Дніпропетровська, Одеська та Херсонська області), де ці перші укриття цією Коаліцією будуть побудовані.

«І, звичайно, що ми хочемо, щоб Стратегія (розвитку фонду захисних споруд цивільного захисту до 2034 року – ред.), яка була прийнята Кабінетом Міністрів, щоб вона виконувалася. Звичайно, це – великі фінансові вливання, це – велика робота, але в нас іншого виходу немає», – зазначив міністр.