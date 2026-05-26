Укренерго не прогнозує відключень світла в середу

У середу, 27 травня, обмеження електроспоживання не плануються.

Про це повідомило Укренерго.

"Завтра, у середу, застосування заходів обмеження споживання не планується", - ідеться у повідомленні.

У компанії закликають споживачів максимально обмежити користування потужними електроприладами у вечірні години - з 18:00 до 22:00. При цьому активне енергоспоживання рекомендується перенести на період з 10:00 до 16:00.

Як повідомлялося, станом на ранок 26 травня, після атаки Росії, були знеструмлення у 6 областях.