​Засудили зрадника з Павлограда, який використовував свою інвалідність, щоб збирати інформацію для росіян

Суд відправив зловмисника за ґрати на 15 років.

Суд визнав винним у державній зраді жителя Павлограда, якого Служба безпеки затримала у листопаді 2025 року.

Про це ідеться на сайті СБУ.

Зловмисник отримав 15 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Слідство встановило, що чоловік мав першу групу інвалідності. Цей статус він використовував для безперешкодного проходження блокпостів і перевірки документів, коли виходив на завдання російської спецслужби.

Агент обходив райцентр та околиці, щоб виявити позиції Сил оборони і цехи з виробництва безпілотників. Крім того, він фотографував електропідстанції, допомагаючи росіянам готувати нові та коригувати повторні удари по енергетичній інфраструктурі Дніпропетровщини.

Російська спецслужба завербувала чоловіка після того, як він почав публікувати у телеграм-каналах заклики до окупації Дніпропетровщини. Контррозвідники затримали зрадника у нього вдома, де також вилучили телефон із доказами співпраці з ФСБ.