Умєров прибув до Берліна на переговори з Німеччиною, Францією і Британією

26 травня Секретар РНБО Рустем Умєров прибув до Берліна для конфіденційних переговорів.
Зустріч відбувається на тлі загострення російських погроз і закликів Москви до іноземних дипломатів терміново залишити Київ через заплановані авіаудари, повідомляє Politico із посиланням на джерела.
Умєров проведе переговори з радниками з нацбезпеки країн групи E3 (Німеччини, Франції та Великобританії). Відомо, що напередодні Умєров перебував у Брюсселі, де обговорював співпрацю в оборонній сфері з представниками Єврокомісії.
Після масованого обстрілу Києва на вихідних МЗС Росії закликало іноземців і дипломатів негайно виїхати з міста. Посол ЄС в Україні відкинула цю вимогу, заявивши, що європейська місія залишається в Києві.
Один із європейських дипломатів зауважив, що візит Умєрова до Берліна прямо пов'язаний із намаганням врегулювати розбіжності між Києвом та європейськими столицями щодо майбутнього членства України в ЄС та нового формату мирних перемовин.
- До речі, днями Володимир Зеленський провів розмову з Кіром Стармером, Еммануелем Макроном та Фрідріхом Мерцом у форматі Е3–Україна.
- Як відомо, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав ЄС розглянути можливість асоційованого членства для України. Згідно з цим планом, Україна братиме участь у засіданнях блоку, але не матиме права голосу. Вона також може призначити асоційованого суддю до Європейського суду та представників у Європейському парламенті.
- Щодо переговорів із РФ, то з процесу вийшли США. Тепер у ЄС обговорюють кандидатуру переговорника, який зможе представляти в процесу Європу.