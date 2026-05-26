Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
СБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
ВідеоСБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
ГоловнаСуспільствоВійна

Умєров прибув до Берліна на переговори з Німеччиною, Францією і Британією

Візит може бути пов’язаний із питаннями членства України в ЄС і мирними переговорами з Росією.

Умєров прибув до Берліна на переговори з Німеччиною, Францією і Британією
Секретар РНБО Рустем Умєров
Фото: Facebook/Rustem Umerov

26 травня Секретар РНБО Рустем Умєров прибув до Берліна для конфіденційних переговорів. 

Зустріч відбувається на тлі загострення російських погроз і закликів Москви до іноземних дипломатів терміново залишити Київ через заплановані авіаудари, повідомляє Politico із посиланням на джерела.

Умєров проведе переговори з радниками з нацбезпеки країн групи E3 (Німеччини, Франції та Великобританії). Відомо, що напередодні Умєров перебував у Брюсселі, де обговорював співпрацю в оборонній сфері з представниками Єврокомісії.

Після масованого обстрілу Києва на вихідних МЗС Росії закликало іноземців і дипломатів негайно виїхати з міста. Посол ЄС в Україні відкинула цю вимогу, заявивши, що європейська місія залишається в Києві.

Один із європейських дипломатів зауважив, що візит Умєрова до Берліна прямо пов'язаний із намаганням врегулювати розбіжності між Києвом та європейськими столицями щодо майбутнього членства України в ЄС та нового формату мирних перемовин.

  • До речі, днями Володимир Зеленський провів розмову з Кіром Стармером, Еммануелем Макроном та Фрідріхом Мерцом у форматі Е3–Україна. 
  • Як відомо, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав ЄС розглянути можливість асоційованого членства для України. Згідно з цим планом, Україна братиме участь у засіданнях блоку, але не матиме права голосу. Вона також може призначити асоційованого суддю до Європейського суду та представників у Європейському парламенті.
  • Щодо переговорів із РФ, то з процесу вийшли США. Тепер у ЄС обговорюють кандидатуру переговорника, який зможе представляти в процесу Європу.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies