Умєров прибув до Берліна на переговори з Німеччиною, Францією і Британією

Візит може бути пов’язаний із питаннями членства України в ЄС і мирними переговорами з Росією.

26 травня Секретар РНБО Рустем Умєров прибув до Берліна для конфіденційних переговорів.

Зустріч відбувається на тлі загострення російських погроз і закликів Москви до іноземних дипломатів терміново залишити Київ через заплановані авіаудари, повідомляє Politico із посиланням на джерела.

Умєров проведе переговори з радниками з нацбезпеки країн групи E3 (Німеччини, Франції та Великобританії). Відомо, що напередодні Умєров перебував у Брюсселі, де обговорював співпрацю в оборонній сфері з представниками Єврокомісії.

Після масованого обстрілу Києва на вихідних МЗС Росії закликало іноземців і дипломатів негайно виїхати з міста. Посол ЄС в Україні відкинула цю вимогу, заявивши, що європейська місія залишається в Києві.

Один із європейських дипломатів зауважив, що візит Умєрова до Берліна прямо пов'язаний із намаганням врегулювати розбіжності між Києвом та європейськими столицями щодо майбутнього членства України в ЄС та нового формату мирних перемовин.