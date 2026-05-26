«Безкоштовна і дуже практична порада: не лізь у очі Україні», - порадив Бровді Лукашенкові.

Українські військові визначили 500 цілей на території Білорусі в разі вторгнення в Україну.

Як заявив командувач Сил безпілотний систем Роберт Бровді самопроголошеному президентові Білорусі Олександру Лукашенку, цей перелік – «на олівці».

«Мінському гауляйтеру Лукашеску: пес, що лає, не кусає. Птах хижий не такий. Перші 500 цілей вже на олівці. Безкоштовна і дуже практична порада: не лізь у очі Україні», - ідеться в дописі Бровді на його телеграм-каналі.