Українські військові визначили 500 цілей на території Білорусі в разі вторгнення в Україну.
Як заявив командувач Сил безпілотний систем Роберт Бровді самопроголошеному президентові Білорусі Олександру Лукашенку, цей перелік – «на олівці».
«Мінському гауляйтеру Лукашеску: пес, що лає, не кусає. Птах хижий не такий. Перші 500 цілей вже на олівці. Безкоштовна і дуже практична порада: не лізь у очі Україні», - ідеться в дописі Бровді на його телеграм-каналі.
- Президент України заявив раніше, що Росія розглядає Білорусь і Брянську область РФ як можливі напрямки для додаткових атак на північні регіони України.
- Тим часом СБУ та Сили оборони проводять масштабні дії на випередження у північних областях України. Комплексні заходи передбачають масштабні дії на випередженя у сферах контррозвідувального і контрдиверсійного захисту на території Чернігівської, Київської, Житомирської, Волинської та Рівненської областей.