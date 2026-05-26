На підступах до позицій Сил оборони прикордонники бригади "Форпост" за допомогою безпілотника "Matrice 4T" взяли в полон чотирьох російських військовослужбовців.

Про це повідомила Державна прикордонна служба.

Окупанти залишили укриття, склали зброю та, виконуючи команди операторів українського дрона, рушили у напрямку українських позицій, щоб здатися.

"Ще кілька років тому такий сценарій здавався фантастикою. Сьогодні – це реальність сучасної війни, у якій технології та професіоналізм українських воїнів змушують ворога обирати між полоном і знищенням", - зазначили в ДПСУ.