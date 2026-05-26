СБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
ВідеоСБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
ГоловнаСуспільствоВійна

​Україна ініціюватиме санкції проти мереж, причетних до вербування африканських найманців

МЗС вимагатиме довічної заборони на в'їзд до ЄС африканцям, які воюють на боці РФ.

​Україна ініціюватиме санкції проти мереж, причетних до вербування африканських найманців
Очільник українського МЗС Андрій Сибіга
Фото: МЗС

Очільник МЗС Андрій Сибіга заявив, що Росія продовжує масово вербувати африканських найманців для участі у війні проти України. 

Про це пише Суспільне, цитуючи виступ Сибіги на форумі Україна-Африка.

На засіданні міністрів закордонних справ ЄС, Україна ініціюватиме запровадження санкції проти мереж такого вербування, а також вимагатиме довічної заборони на в’їзд до Євросоюзу для громадян Африки, які воюють на російському боці.

"На жаль, Росія не спиняє рекрутинг африканських найманців. Це набирає зараз масового характеру. Маючи величезні втрати на полі бою, вони знайшли вихід, масово почавши рекрутувати найманців з країн Африки. Для них це зручно, я мушу це констатувати, тому що в разі загибелі громадянина країни з Африки, це не стає відомо публічно, і вони не виплачують допомоги родичам загиблим. В Росії вони виплачують 50 тисяч доларів сім'ї загиблого", — сказав Сибіга.

Сибіга також зазначив, що часто вербування відбувається шахрайським способом, додавши, що Україні наразі відомо про близько трьох тисяч громадян із десятка африканських країн, яких "РФ обманом відправила на майже гарантовану загибель".

"Вони повинні знати, що підписуючи контракт служби в російській армії, вони одночасно підписують вирок на свої поїзди до Європейського Союзу, і ми будемо цього добиватися", — додав Сибіга.

  • Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив про готовність до розширення співпраці з африканськими країнами та спільні з ними прагнення до встановлення справедливості у світі.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies