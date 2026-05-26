​Україна ініціюватиме санкції проти мереж, причетних до вербування африканських найманців

МЗС вимагатиме довічної заборони на в'їзд до ЄС африканцям, які воюють на боці РФ.

Очільник МЗС Андрій Сибіга заявив, що Росія продовжує масово вербувати африканських найманців для участі у війні проти України.

Про це пише Суспільне, цитуючи виступ Сибіги на форумі Україна-Африка.

На засіданні міністрів закордонних справ ЄС, Україна ініціюватиме запровадження санкції проти мереж такого вербування, а також вимагатиме довічної заборони на в’їзд до Євросоюзу для громадян Африки, які воюють на російському боці.

"На жаль, Росія не спиняє рекрутинг африканських найманців. Це набирає зараз масового характеру. Маючи величезні втрати на полі бою, вони знайшли вихід, масово почавши рекрутувати найманців з країн Африки. Для них це зручно, я мушу це констатувати, тому що в разі загибелі громадянина країни з Африки, це не стає відомо публічно, і вони не виплачують допомоги родичам загиблим. В Росії вони виплачують 50 тисяч доларів сім'ї загиблого", — сказав Сибіга.

Сибіга також зазначив, що часто вербування відбувається шахрайським способом, додавши, що Україні наразі відомо про близько трьох тисяч громадян із десятка африканських країн, яких "РФ обманом відправила на майже гарантовану загибель".

"Вони повинні знати, що підписуючи контракт служби в російській армії, вони одночасно підписують вирок на свої поїзди до Європейського Союзу, і ми будемо цього добиватися", — додав Сибіга.