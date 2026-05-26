Понад 20 разів упродовж дня росіяни обстріляли Дніпропетровщину

Понад 20 разів упродовж дня росіяни атакували Дніпропетровщину артилерією, безпілотниками та авіабомбами. Постраждали три райони області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

На Нікопольщині під ударом були райцентр, Томаківська, Покровська, Марганецька, Мирівська та Червоногригорівська громади. Пошкоджені приватний будинок та підприємство.

У Самарівському районі противник завдав удару по Чернеччинській і Перещепинській громадах. Понівечена інфраструктура.

На Синельниківщині росіяни поцілили по Петропавлівській та Покровській громадах. Пошкоджені гараж та приватний будинок.

На щастя, обійшлося без постраждалих.