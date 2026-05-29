Одеська область

Внаслідок ударів по Одеській області знеструмлені 4000 абонентів

Над відновленням уже працюють. 

Одеська область
Фото: Бесарабія Інформ

Уночі 29 травня Одеська область зазнала масованої атаки дронів. Сили оборони знищили більшість цілей, але є й наслідки.

На півдні області унаслідок пошкодження ліній електропередач знеструмлено близько 4000 абонентів. Поранених немає, повідомив голова ОВА Олег Кіпер у Telegram. 

Енергетики вже працюють над відновленням світла.

“В акваторії Чорного моря зафіксовано влучання ворожих БпЛА у три торговельні судна під прапором Вануату, Коморських острові та Панами, які рухалися Українським морським коридором”, – розповів Кіпер.

Унаслідок влучань виникли пожежі, які ліквідовані силами екіпажів.

Двом постраждалим членам екіпажу надали допомогу на місці. Військово-морські сили повідомляли, що це судно під прапором Вануату, власником якого є Туреччина. 

