ЦПД: російська пропаганда випустила фільм про виправдання викрадення українських дітей

Російська пропаганда випустила фільм “СВОи дети”, покликаний виправдати воєнні злочини Росії проти українських дітей.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

Авторкою ідеї стала уповноважена з прав дитини у РФ Марія Львова-Бєлова, на арешт якої Міжнародний кримінальний суд у 2023 році видав ордер саме за незаконну депортацію українських дітей.

Стрічка розповідає про проєкт, у межах якого дітей з окупованих територій вивозять до російських таборів на так звані інтеграційні зміни. У фільмі пропагандисти цинічно намагаються показати примусове вивезення як “акт турботи” та “порятунок від війни”.

“Проте автори свідомо замовчують першопричину: українські діти ніколи б не страждали від війни, якби росія не принесла її на нашу землю”, – зазначили у ЦПД.

За ширмою “гуманізму” РФ здійснює примусове вивезення дітей, зміну їхніх імен та ідентичності, що за міжнародним правом є ознакою злочину геноциду. Сама Львова-Бєлова раніше відкрито вихвалялася в медіа, як незаконно всиновила підлітка з окупованого Маріуполя і “перевиховувала” його.